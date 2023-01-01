fraction.work

Yüksek performanslı bir yazılım ekibi oluşturmaya çalışıyorsanız en iyi kaynaklara ihtiyacınız vardır. Yetinmeyin; ekibinizin bir parçası olarak kısmi olarak (haftada 20-30 saat) çalışmaya istekli, önde gelen şirketlerden kıdemli ABD'li geliştiricileri işe alın.

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