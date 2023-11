Rehberiniz Realworld ile büyük anların ve küçük görevlerin üstesinden gelin. Yetişkinliği fethetmek için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde! Realworld, kişisel finans, sağlık ve sağlıklı yaşam ve kariyer gelişimini kapsayan küçük çaplı eylemlere odaklanıyor. Her parça 15-30 dakika sürecek şekilde tasarlandı ve her bir parçayı bir haftada tamamlanacak kadar doğru miktarda hazırladık. Haftada bir parça içme alışkanlığını geliştirdikçe, faydaların arttığını göreceksiniz; bunalmadan bir ton başarı elde edin.

Web Sitesi: realworld.co

