No Mercy / No Malice

Her hafta çok satan kitapların yazarı ve işletme profesörü Scott Galloway, teknoloji ve dijital ekonomideki ilişkiler hakkındaki görüşlerini paylaşıyor.

Web Sitesi: profgalloway.com

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