Digiphy bağlamsal pazarlamayı yeniden tanımlıyor. Digiphy, markaları doğrudan müşterilere bağlayarak, herhangi bir fiziksel ürün ve müşteri temas noktasından bağlamsal olarak ilgili anlarda dinamik dijital deneyimler oluşturur ve sunar. Esnek, self-servis çözümümüz, marka hikaye anlatımını geliştirir ve şeffaflığı artıran, satışları hızlandıran ve marka etkileşimini derinleştiren yeni bir etkileşimli dijital pazarlama kanalı oluştururken şirketlerin değerli müşteri verilerini yakalamasına da olanak tanır. Digiphy, Google'da 15 yılını dijital reklamcılığın öncülerinde geçiren Sarah Ellenbogen, hızlı büyüyen teknoloji start-up'larında yüksek performanslı ürün ve yaratıcı ekiplere liderlik etme konusunda yirmi yıllık deneyime sahip Chris Scott, teknoloji ve gıda girişimcisi Heida Helgadottir tarafından kuruldu. ve dijital pazarlama ve sosyal medya düşünce lideri Oliver Luckett. Digiphy, Techstars Farm to Fork hızlandırıcı programına katıldı ve Fast Company Dünyayı Değiştiren Fikirler için 2022 finalisti seçildi.

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Web Sitesi: digiphy.it

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