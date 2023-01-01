SWAYAM, Hindistan Hükümeti tarafından başlatılan ve Eğitim Politikasının üç temel ilkesi olan erişim, eşitlik ve kaliteye ulaşmak için tasarlanmış bir programdır. Bu çabanın amacı, en dezavantajlı olanlar da dahil olmak üzere herkese en iyi öğrenme kaynaklarını ulaştırmaktır. SWAYAM, şimdiye kadar dijital devrimden etkilenmemiş ve bilgi ekonomisinin ana akımına katılamamış öğrenciler için dijital uçurumu kapatmayı amaçlıyor.

Web Sitesi: swayam.gov.in

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