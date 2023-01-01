İnsan geliştirme platformu: Dijital işletme koçluğu, dil eğitimi ve beceri değerlendirmesi. İK-teknoloji entegrasyonu. Yeni nesil yapay zeka ve teknoloji.

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