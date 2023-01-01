WebCatalog
Speexx

Speexx

speexx.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Speexx çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İnsan geliştirme platformu: Dijital işletme koçluğu, dil eğitimi ve beceri değerlendirmesi. İK-teknoloji entegrasyonu. Yeni nesil yapay zeka ve teknoloji.

Web Sitesi: speexx.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Speexx ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

PeopleHum

PeopleHum

peoplehum.com

LambdaTest

LambdaTest

app.lambdatest.com

Econsultancy

Econsultancy

econsultancy.com

CoachHub

CoachHub

coachhub.io

Relevel

Relevel

relevel.com

Learnlight

Learnlight

learnlight.com

DocuDo

DocuDo

docudo.xyz

Contlo

Contlo

contlo.ai

Degreed

Degreed

degreed.com

Sproutlogix

Sproutlogix

sproutlogix.com

sreda.ai

sreda.ai

sreda.ai

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası