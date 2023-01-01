WebCatalog
Degreed

Degreed

degreed.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

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Yarın üstlenebileceğiniz becerileriniz var mı? Degreed, tek ve akıcı bir beceri geliştirme deneyimi aracılığıyla öğrenmeyi ve kariyer gelişimini iş fırsatlarına bağlar, böylece kuruluşunuz ve çalışanlarınız her zaman bir sonraki büyük engeli aşmaya hazır olur.

Web Sitesi: degreed.com

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