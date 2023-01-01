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Idealist

Idealist

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Web Sitesi: idealist.org

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İdealist: Kâr Amacı Gütmeyen İşler, Gönüllülük ve Daha Fazlası İdealist, iyilik yapmak isteyen milyonlarca idealisti dünyanın her yerindeki eylem ve işbirliği fırsatlarıyla birleştirir.

Web Sitesi: idealist.org

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