DonorsChoose, yüksek ihtiyaç sahibi topluluklardaki öğretmenleri yardım etmek isteyen bağışçılarla buluşturuyor.

Web Sitesi: donorschoose.org

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