WebCatalog
DonorsChoose

DonorsChoose

donorschoose.org

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde DonorsChoose çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

DonorsChoose, yüksek ihtiyaç sahibi topluluklardaki öğretmenleri yardım etmek isteyen bağışçılarla buluşturuyor.

Web Sitesi: donorschoose.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, DonorsChoose ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Mobilize

Mobilize

mobilize.io

Entrepreneur Circle

Entrepreneur Circle

entrepreneurscircle.org

Text In Church

Text In Church

textinchurch.com

Roomkey

Roomkey

roomkey.co

Meander

Meander

meander.so

Conjure

Conjure

conjure.so

UserReport

UserReport

userreport.com

Impeccable Stock Software

Impeccable Stock Software

app.theimpeccablestocksoftware.com

faicliq

faicliq

faicliq.com

SeedInvest

SeedInvest

seedinvest.com

Funding Circle

Funding Circle

fundingcircle.com

Nagwa

Nagwa

nagwa.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası