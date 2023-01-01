WebCatalog
UserReport

UserReport

userreport.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde UserReport çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daha iyi ürünler oluşturmaya yardımcı olan kullanıcı etkileşim araçları UserReport, kullanıcılarınızın kim olduğunu ve neyi başarmak istediklerini size söyleyen bir dizi esnek araçtır.

Web Sitesi: userreport.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, UserReport ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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