WebCatalog
GovernorHub

GovernorHub

app.governorhub.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GovernorHub çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Mükemmel yönetimi desteklemek. 100.000'den fazla valinin, mütevelli heyetinin ve memurun önemli olana, yani fark yaratmaya odaklanmasına yardımcı oluyoruz. Görevlerine ve kurullarının çalışmalarına güvenmek isteyen guvernörler için guvernörler tarafından tasarlandı. Yönetişim çözümlerimiz daha iyi çalışmanıza, becerilerinizi geliştirmenize ve çabalarınızı kanıtlamanıza yardımcı olacaktır.

Web Sitesi: app.governorhub.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GovernorHub ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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