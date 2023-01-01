GovernorHub

Mükemmel yönetimi desteklemek. 100.000'den fazla valinin, mütevelli heyetinin ve memurun önemli olana, yani fark yaratmaya odaklanmasına yardımcı oluyoruz. Görevlerine ve kurullarının çalışmalarına güvenmek isteyen guvernörler için guvernörler tarafından tasarlandı. Yönetişim çözümlerimiz daha iyi çalışmanıza, becerilerinizi geliştirmenize ve çabalarınızı kanıtlamanıza yardımcı olacaktır.

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