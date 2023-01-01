Shortlyster Candidate

İşe alım sürecinizi güçlendirin. Shortlyster, birbirine en uygun adayları ve işletmeleri bilimsel olarak hızlı bir şekilde belirleyen akıllı bir işe alım optimizasyon platformudur. Adayları yalnızca teknik beceri ve deneyim açısından değil, aynı zamanda kültürel ve davranışsal özellikler açısından da eşleştirmek ve sıralamak. Shortlyster, işe alım yöneticisine başarılı bir iş yeri yaratmak için işe, ekibe ve şirket kültürüne uygun ideal bir yetenek kısa listesi sunar.

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