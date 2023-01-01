WebCatalog
BravoSUITE

BravoSUITE

bravosuite.io

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde BravoSUITE çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

AKILLI İK VE YETENEK YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ KİRALAMAK. SÜRDÜRMEK. GELİŞTİRMEK. BÜYÜMEK Çalışanlarınızın tüm potansiyelini açığa çıkararak işinizi büyütün. bravoSUITE, işletmeniz için özelleştirilmiş tam bir akıllı İK ve yetenek yönetimi çözümleri döngüsü sunar.

Web Sitesi: bravosuite.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, BravoSUITE ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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