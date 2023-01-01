AKILLI İK VE YETENEK YÖNETİMİ ÇÖZÜMLERİ KİRALAMAK. SÜRDÜRMEK. GELİŞTİRMEK. BÜYÜMEK Çalışanlarınızın tüm potansiyelini açığa çıkararak işinizi büyütün. bravoSUITE, işletmeniz için özelleştirilmiş tam bir akıllı İK ve yetenek yönetimi çözümleri döngüsü sunar.

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