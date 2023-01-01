WebCatalog
TalkingParents

TalkingParents

talkingparents.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

En önemli şeye odaklanmanıza yardımcı oluyoruz. Çocuklarınızın yanında olmak en büyük önceliktir. Karşılıklı sorumluluk fikri üzerine kurulan TalkingParents, daha iyi iletişim ve şeffaflık yoluyla aile uyumunu artırmaya çalışıyor.

Web Sitesi: talkingparents.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, TalkingParents ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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