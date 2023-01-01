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WirtschaftsWoche

WirtschaftsWoche

wiwo.de

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Anlamak karşılığını verir - WirtschaftsWoche: Almanya'nın önde gelen iş dergisi. Şirketler, finans, başarı ve teknolojiyle ilgili önemli şeyler. Wirtschaftswoche, Almanya'da yayınlanan haftalık bir Alman iş haberleri dergisidir. “Ekonomi” ekonomi, “Woche” ise hafta anlamına gelir.

Web Sitesi: wiwo.de

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