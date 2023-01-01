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Billboard

Billboard

billboard.com

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Billboard, MRC Media & Info'nun bir bölümü olan Billboard-Hollywood Reporter Media Group tarafından haftalık olarak yayınlanan bir Amerikan müzik ve eğlence dergisidir. Dergi, müzik endüstrisiyle ilgili müzik listeleri, haberler, videolar, görüşler, incelemeler, etkinlikler ve tarzlar sağlar.

Web Sitesi: billboard.com

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