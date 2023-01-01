WebCatalog
kicker

kicker

kicker.de

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde kicker çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

kicker.de, tanınmış futbol dergisinin çevrimiçi teklifidir - Alman amatör futbol liglerinden, 20'den fazla uluslararası ligden ve Formula 1, buz hokeyi, basketbol, ​​hentbol, ​​tenis gibi diğer sporlardan en son haberler ve canlı skorlar ve Olimpiyatlar.

Web Sitesi: kicker.de

Yasal Uyarı: WebCatalog, kicker ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

BILD.de

BILD.de

bild.de

MediaMarkt Deutschland

MediaMarkt Deutschland

mediamarkt.de

Gründerszene

Gründerszene

businessinsider.de

Transfermarkt

Transfermarkt

transfermarkt.com

Tagesspiegel

Tagesspiegel

tagesspiegel.de

Humbee

Humbee

cloud.humbee.de

SRF Meteo

SRF Meteo

srf.ch

SRF

SRF

srf.ch

20 Minuten CH

20 Minuten CH

20min.ch

SRF Sport

SRF Sport

srf.ch

SRF News

SRF News

srf.ch

Süddeutsche Zeitung

Süddeutsche Zeitung

sueddeutsche.de

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası