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Transfermarkt

Transfermarkt

transfermarkt.com

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Transfermarkt'ın futbol uygulaması. Tüm liglere ait haberler, canlı maçlar, transferler, söylentiler, piyasa değerleri ve Bundesliga ve futbolla ilgili en kapsamlı istatistiklerin yer aldığı futbol portalı.

Web Sitesi: transfermarkt.com

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