WebCatalog
phase6

phase6

phase-6.de

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Tüm okul kitapları için 1 numaralı kelime antrenörü uygulaması. Daha iyi notlar için. Hala bir kelime kitabıyla mı öğreniyorsun? Daha iyi bir şeyimiz var: Phase6, Almanya'nın lider kelime eğitmenidir ve tüm yaygın ders ve okul kitapları için kelime koleksiyonu sunan tek sağlayıcıdır. 11.000'den fazla öğretmen tarafından tavsiye edilen, okul, üniversite ve yetişkin eğitimi için ideal.

Web Sitesi: phase-6.de

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