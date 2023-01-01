WebCatalog
TalesAI

TalesAI

talesai.co

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sihir gibi benzersiz uyku vakti hikayeleri yaratın. Çocuklarınız her gece farklı bir hikaye yaratmayı ve onun parçası olmayı sevecek. Küçüklerinizin hayal gücünü, onları büyülü maceralara çıkaran masallarla besleyin.

Web Sitesi: talesai.co

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