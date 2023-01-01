Küçük bir kutuda gelmiş geçmiş en büyük maceralar. Toniebox, hikayeleri, şarkıları ve daha fazlasını çalan, hayal gücünü geliştiren, ekransız bir dijital dinleme deneyimidir. 3 yaş ve üzeri küçük dinleyiciler için tasarlanan bu kitap, minik eller ve aktif hayal güçleri için mükemmel bir hikaye zamanı arkadaşıdır.

Web Sitesi: tonies.com

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