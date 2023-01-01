wapm, WebAssembly'nin paket yöneticisidir. WebAssembly geliştiricilerinin paketlenmiş kod modüllerini kolayca paylaşmasına yardımcı olmak için 2019 yılında açık kaynaklı bir proje olarak oluşturuldu.

Web Sitesi: wapm.io

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