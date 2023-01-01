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Nozbe

Nozbe

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Web Sitesi: nozbe.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Nozbe çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İşletmenizin gelişmesini sağlayın. Ekibinizi istediğiniz yerden, istediğiniz zaman ve istediğiniz cihazdan yönetin. Projeleri paylaşın, görevleri devredin, yorumlarda iletişim kurun ve hedeflerinize birlikte ulaşın. Nozbe Teams, modern ekip iletişimini temsil eder. Bize yardımcı olur ve işinizi sorunsuz bir şekilde yürütmenize yardımcı olur. Bize katıldığınız için mutluyuz!

Web Sitesi: nozbe.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Nozbe ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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