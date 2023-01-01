WebCatalog
Trinket

Trinket

trinket.io

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Trinket çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Kodu herhangi bir cihazdan paylaşın Trinket, herhangi bir cihazdaki herhangi bir tarayıcıda kod çalıştırmanıza ve yazmanıza olanak tanır.

Web Sitesi: trinket.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Trinket ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

AWS Cloud9

AWS Cloud9


Codeanywhere

Codeanywhere


Gabriel Software

Gabriel Software

gabrielsoft.com

ThunderDrive

ThunderDrive

thunderdrive.io

Nozbe

Nozbe

nozbe.com

Canvas

Canvas

canvasapp.com

ZeroTier

ZeroTier

zerotier.com

Shells

Shells

shells.com

PythonAnywhere

PythonAnywhere

pythonanywhere.com

Bildr

Bildr

bildr.com

Bookmark Ninja

Bookmark Ninja

bookmarkninja.com

Gingko Writer

Gingko Writer

gingkowriter.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası