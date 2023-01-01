WebCatalog
Intelligent Change

Intelligent Change

intelligentchange.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Intelligent Change çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

The Five Minute Journal ve Productivity Planner'ın yapımcıları. Öğrenmenize, büyümenize ve hayatınızı iyileştirmenize yardımcı olacak araçlar üretiyoruz.

Web Sitesi: intelligentchange.com

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