WebCatalog
Ambient

Ambient

ambient.us

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ambient çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ambient, Yapay Zeka destekli not alma, görev yönetimi ve daha fazlasıyla Genelkurmay Başkanlarına ve Kuruculara zamanı geri kazandırarak onların gerçekten stratejik olana odaklanmalarına olanak tanır.

Web Sitesi: ambient.us

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ambient ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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