Gününüzü, haftanızı, ayınızı ve yılınızı planlamanıza yardımcı olacak bir görev yönetimi ve not alma aracı olan Planrow ile tanışın. Hedefinize ulaşmak için atmanız gereken küçük adımları formüle edip düzenleyerek büyük planlarınızı tamamlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış ve üretilmiştir. Tipik, basit yapılacaklar listesi, ileriyi yeterince düşünmemeye ve iğneyi anlamlı bir şekilde hareket ettirmemeye yol açar. Planrow, günlük görevlerinizin derinlikli ve etkili olması için aşamalı bir planlama iş akışı sağlar. Her zamanki not alma, bilgi tabanı iş akışı, bizi eyleme dönüştürülemeyen bilgi birikimine ve aşırı planlamaya yatkın hale getiriyor. Planrow, fikirlerinizi eyleme dönüştürmenize yardımcı olmak için görevleri ve notları birlikte çalışabilir hale getirir. Planrow, uzun vadeli notlarınızı ve şimdiki vadeli görevlerinizi bir araya getirerek, zamanınızı kapsamlı bir düşünme noktasından planlamanıza yardımcı olur. Bu, tutarlı ve bilinçli uygulama için kritik olan konularda harekete geçmenize yardımcı olur.

Web Sitesi: planrow.com

