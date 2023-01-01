WebCatalog
Webapp.io

Webapp.io

webapp.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Webapp.io çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Geliştirmeyi yavaşlatmadan E2E testlerini çalıştırın Eşyaları kırmadan hızlı hareket edin. Webapp.io'nun anında sağlanan tam yığın ortamları, tüm e2e test paketinizi her çekme isteğine karşı saniyeler içinde çalıştırmanıza olanak tanır.

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