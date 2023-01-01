WebCatalog
Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sprinto çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

1 Numaralı güvenlik uyumluluğu otomasyon platformu Hiçbir şeyi bozmadan hızlı ilerleyin Dünyanın her yerindeki iddialı bulut şirketleri, güvenlik uyumluluk programlarını güçlendirmek ve güvenlik denetimlerini hız kesmeden tamamlamak için Sprinto'ya güveniyor. Entegrasyon öncelikli Otomasyon etkin Denetim uyumlu Her ay değerlendirilen 1 Milyonun üzerinde uyumluluk kontrolü Güvenlik uyumluluklarının zor olması gerekmez Geniş yapı...

Web Sitesi: sprinto.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sprinto ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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