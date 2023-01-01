1 Numaralı güvenlik uyumluluğu otomasyon platformu Hiçbir şeyi bozmadan hızlı ilerleyin Dünyanın her yerindeki iddialı bulut şirketleri, güvenlik uyumluluk programlarını güçlendirmek ve güvenlik denetimlerini hız kesmeden tamamlamak için Sprinto'ya güveniyor. Entegrasyon öncelikli Otomasyon etkin Denetim uyumlu Her ay değerlendirilen 1 Milyonun üzerinde uyumluluk kontrolü Güvenlik uyumluluklarının zor olması gerekmez Geniş yapı...

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