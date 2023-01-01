WebCatalog
Drata

Drata

drata.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Drata çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Üst düzey bir uyumluluk otomasyon platformu. Drata, başlamanıza, GRC'yi ölçeklendirmenize ve güvenlik ve uyumluluk programınızı geliştirmenize yardımcı olabilir. Drata, bir şirketin güvenlik kontrollerini sürekli olarak izleyen ve bunlara ilişkin kanıtları toplayan, aynı zamanda denetime hazırlığı sağlamak için iş akışlarını kolaylaştıran bir güvenlik ve uyumluluk otomasyon platformudur.

Web Sitesi: drata.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Drata ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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