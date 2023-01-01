Üst düzey bir uyumluluk otomasyon platformu. Drata, başlamanıza, GRC'yi ölçeklendirmenize ve güvenlik ve uyumluluk programınızı geliştirmenize yardımcı olabilir. Drata, bir şirketin güvenlik kontrollerini sürekli olarak izleyen ve bunlara ilişkin kanıtları toplayan, aynı zamanda denetime hazırlığı sağlamak için iş akışlarını kolaylaştıran bir güvenlik ve uyumluluk otomasyon platformudur.

Web Sitesi: drata.com

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