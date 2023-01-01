WebCatalog
ChatDOC

ChatDOC

chatdoc.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ChatDOC çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

ChatGPT tabanlı dosya okuma asistanı🤖 Dokümanlardaki bilgileri hızla çıkarın, bulun ve özetleyin.🚀 Alıntılar doğruluk kontrolü için sunulmuştur 🔍

Web Sitesi: chatdoc.com

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