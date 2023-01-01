WebCatalog
Plezmo

Plezmo

appcourse.plezmo.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Plezmo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Öğrenmek, oynamak ve teknolojiyle yenilik yapmak için akıllı kablosuz cihazlardan ve kullanımı kolay kodlama uygulamalarından oluşan bir platform!

Web Sitesi: plezmo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Plezmo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

dynamics.microsoft.com

Squiz

Squiz

my.squiz.net

Zyllio

Zyllio

studio.zyllio.com

Tinkercad

Tinkercad

tinkercad.com

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Integromat

Integromat

integromat.com

Melodic Mind

Melodic Mind

la-vocal.melodic-mind.com

Memorisely

Memorisely

memorisely.com

Modelshop

Modelshop

app.modelshop.com

POWR

POWR

powr.io

CS First

CS First

csfirst.withgoogle.com

Ditto

Ditto

portal.ditto.live

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası