Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tinkercad, 3D tasarım, elektronik ve kodlamaya yönelik ücretsiz, kullanımı kolay bir uygulamadır.

Web Sitesi: tinkercad.com

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