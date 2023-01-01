WebCatalog
EasyEDA

EasyEDA

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Web Sitesi: easyeda.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde EasyEDA çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

EasyEDA, web tarayıcınızda çalışan, ücretsiz ve kullanımı kolay bir devre tasarımı, devre simülatörü ve pcb tasarımıdır.

Web Sitesi: easyeda.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, EasyEDA ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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