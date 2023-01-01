WebCatalog
Ruijie Cloud

Ruijie Cloud

cloud.ruijienetworks.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Ruijie Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ruijie Cloud, cihazlardaki QR kodunu tarayarak kablosuz ağınızı yalnızca 1 dakika içinde hızlı bir şekilde dağıtmanıza olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Kolayca cihaz ekleyebilir, WiFi ayarlayabilir ve ağ durumunu, topolojiyi ve alarmı izleyebilirsiniz.

Web Sitesi: ruijienetworks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ruijie Cloud ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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