Ruijie Cloud, cihazlardaki QR kodunu tarayarak kablosuz ağınızı yalnızca 1 dakika içinde hızlı bir şekilde dağıtmanıza olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Kolayca cihaz ekleyebilir, WiFi ayarlayabilir ve ağ durumunu, topolojiyi ve alarmı izleyebilirsiniz.

Web Sitesi: ruijienetworks.com

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