WebCatalog
Vivaldi Social

Vivaldi Social

social.vivaldi.net

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Vivaldi Social çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Vivaldi Social, Mastodon ağının bir parçasıdır ve İzlanda'da Vivaldi Tarayıcının yapımcıları tarafından barındırılmaktadır. Katılan herkes, hoşgeldiz.

Web Sitesi: social.vivaldi.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Vivaldi Social ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Mastodon

Mastodon

joinmastodon.org

Bluesky Social

Bluesky Social

bsky.app

Hey

Hey

hey.xyz

AdultFriendFinder

AdultFriendFinder

adultfriendfinder.com

Tribel

Tribel

tribel.com

Counter Social

Counter Social

counter.social

Stocktwit‪s‬

Stocktwit‪s‬

stocktwits.com

LUM Explorer

LUM Explorer

explorer.lum.network

Social Blade

Social Blade


Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

Uncommon Goods

Uncommon Goods

uncommongoods.com

Truth Social

Truth Social

truthsocial.com

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası