WebCatalog
MixPay

MixPay

mixpay.me

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde MixPay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

MixPay Protokolü, farklı zincirleri, farklı tokenları, farklı cüzdanları ve borsaları birbirine bağlayan merkezi olmayan bir ödeme protokolüdür. MixPay Protokolüne eriştikleri sürece, kullanıcılarına dünyanın herhangi bir yerinde MixPay işaretli güvenli, basit ve ücretsiz ödeme hizmetleri sunabilirler; tüccarların, müşterinin ödeme yapmak için hangi cüzdanı veya jetonu kullandığını umursamasına gerek kalmaz. Visa ve Mastercard geleneksel ödeme alanında bunu yapıyor.

Web Sitesi: mixpay.me

Yasal Uyarı: WebCatalog, MixPay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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