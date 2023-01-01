MixPay Protokolü, farklı zincirleri, farklı tokenları, farklı cüzdanları ve borsaları birbirine bağlayan merkezi olmayan bir ödeme protokolüdür. MixPay Protokolüne eriştikleri sürece, kullanıcılarına dünyanın herhangi bir yerinde MixPay işaretli güvenli, basit ve ücretsiz ödeme hizmetleri sunabilirler; tüccarların, müşterinin ödeme yapmak için hangi cüzdanı veya jetonu kullandığını umursamasına gerek kalmaz. Visa ve Mastercard geleneksel ödeme alanında bunu yapıyor.

Web Sitesi: mixpay.me

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