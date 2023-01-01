WebCatalog
Coin98

Coin98

exchange.coin98.com

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Coin98 Cüzdan, kullanıcıları kripto dünyasına güvenli ve emniyetli bir şekilde sorunsuz bir şekilde bağlamak için tasarlanmış 1 numaralı saklama dışı, çok zincirli cüzdan ve DeFi ağ geçididir. Coin98 Cüzdan size Bitcoin, Ethereum (ETH ve ERC20 tokenleri), Binance Smart Chain (BNB ve BEP20 tokenları), Solana (SOL & SPL tokenları) dahil olmak üzere 12 popüler blockchain üzerinde depolama, gönderme, alma ve işlem yapma konusunda hızlı, kullanışlı ve güvenli prosedürler sunar. ), Polkadot, Kusama, Avalanche, Huobi ECO Chain, Binance Chain (BNB ve BEP2 tokenleri), Celo, TomoChain ve Tron. Yakın gelecekte Thorchain, Polygon (Matic), Cosmos, Band, Fantom, Terra (Luna), Cardano ve Dfinity'yi desteklemeyi bekliyoruz.

Web Sitesi: coin98.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Coin98 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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