WebCatalog
Bitski

Bitski

bitski.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bitski çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tüm Ethereum ve Polygon tabanlı tokenlarınızı tek bir yerden güvenli bir şekilde yönetmek için Bitski Wallet'ı kullanın. Kurulumu basit, donanım açısından güvenli ve hem web3'e yeni başlayanlar hem de tecrübeliler için harika.

Web Sitesi: bitski.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Bitski ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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