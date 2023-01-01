WebCatalog
Tinyman

Tinyman

tinyman.org

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tinyman çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tinyman, Algorand blok zinciri üzerinde merkezi olmayan bir ticaret protokolüdür ve tüccarlar, likidite sağlayıcıları ve geliştiriciler için açık ve güvenli bir pazar yaratır.

Web Sitesi: tinyman.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tinyman ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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