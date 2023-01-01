Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Statuspage çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Her olayda güven inşa edin Kullanıcılarınıza gerçek zamanlı durumu kolayca iletin. Tıpkı DigitalOcean, Dropbox ve Intercom gibi.

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