WebCatalog
Tavus

Tavus

app.tavus.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Tavus çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tavus, aslında size benzeyen ve sesi size benzeyen ve başka hiçbir platforma benzemeyen şekilde ölçeklenen sürükleyici, son derece kişiselleştirilmiş videolara öncülük ediyor. Hedef kitlenize, onlar için özel olarak hazırlanan gerçek zamanlı videolarla hatırlayacakları bir deneyim sunun.

Web Sitesi: tavus.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Tavus ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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