Bir arkadaşınızla sürükleyici bir video deneyimi yaratın. Diğer görüntülü görüşme uygulamaları yüzünüzle baktığınız şey arasında seçim yapmanızı sağlar. OOO ile önünüzde olanı filme alabilir ve gerçek zamanlı tepkinizi aynı ekranda paylaşabilirsiniz, böylece aksiyonun ortasında olursunuz.

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