Veri uygulamaları oluşturmanın ve paylaşmanın daha hızlı bir yolu. Streamlit, veri komut dosyalarını dakikalar içinde paylaşılabilir web uygulamalarına dönüştürür. Hepsi saf Python'da. Ön uç deneyimi gerekmez.

Web Sitesi: streamlit.io

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