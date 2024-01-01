Gruveo

Gruveo

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Web Sitesi: gruveo.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Gruveo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Gruveo, müşterilerin sizinle yüz yüze görüşebilmesi için size sihirli bir çağrı bağlantısı sağlar. Gruveo bağlantısı, doğrudan arayanın tarayıcısında sizinle bir video görüşmesi başlatır. Mobil cihazlarda bile hesap veya kurulum gerekmez!
Kategoriler:
Business
Video Konferans Yazılımı

Web Sitesi: gruveo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gruveo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

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