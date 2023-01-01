WebCatalog

Expivi

Expivi

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Web Sitesi: expivi.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Expivi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

İster masaüstü ister mobil cihazınızda kendi tarayıcınızda ürünlerinizin 3D görselleştirilmesi ve kişiselleştirilmesiyle satışlarınızı artırmak için WOW faktörünü oluşturun. Dokular, ayrıntılar ve kalite hakkında bir "his" elde etmek için ürünü döndürme ve yakınlaştırma yeteneği, müşteri etkileşimini önemli ölçüde artıracaktır. Expivi, Shopify, Magento, SAP, Lightspeed ve WooCommerce gibi çoğu platformda eklenti olarak sorunsuz bir şekilde bağlanır. Ayrıca Expivi'yi ERP yazılımınıza da bağlayabilirsiniz. WebAR ile genişletin: Expivi, müşterilerinize kusursuz ve sezgisel bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunar. Müşterileriniz özelleştirilmiş ürünü tek tıkla mobil cihazlarında görüntüleyebilir. Zaten Expivi platformunda olduğundan ekstra eklentiye veya çalışmaya gerek yok! Müşterileriniz çevresini tarayıp, ürünü içine yerleştirir ve ürünü anında görebilir.

Web Sitesi: expivi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Expivi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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