İster masaüstü ister mobil cihazınızda kendi tarayıcınızda ürünlerinizin 3D görselleştirilmesi ve kişiselleştirilmesiyle satışlarınızı artırmak için WOW faktörünü oluşturun. Dokular, ayrıntılar ve kalite hakkında bir "his" elde etmek için ürünü döndürme ve yakınlaştırma yeteneği, müşteri etkileşimini önemli ölçüde artıracaktır. Expivi, Shopify, Magento, SAP, Lightspeed ve WooCommerce gibi çoğu platformda eklenti olarak sorunsuz bir şekilde bağlanır. Ayrıca Expivi'yi ERP yazılımınıza da bağlayabilirsiniz. WebAR ile genişletin: Expivi, müşterilerinize kusursuz ve sezgisel bir artırılmış gerçeklik deneyimi sunar. Müşterileriniz özelleştirilmiş ürünü tek tıkla mobil cihazlarında görüntüleyebilir. Zaten Expivi platformunda olduğundan ekstra eklentiye veya çalışmaya gerek yok! Müşterileriniz çevresini tarayıp, ürünü içine yerleştirir ve ürünü anında görebilir.

Web Sitesi: expivi.com

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