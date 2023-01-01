WebCatalog

ShapeDiver

ShapeDiver

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Web Sitesi: shapediver.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde ShapeDiver çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Turn your Grasshopper files into online applications. Safely share your design tools with others without exposing the original code. Easily embed them on any website via an iframe or integrate them with your favorite eCommerce platform or ERP system via various APIs and SDKs.

Web Sitesi: shapediver.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, ShapeDiver ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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