Görsel Konfigürasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar
Yaygın olarak görsel ürün yapılandırıcıları olarak adlandırılan görsel yapılandırma yazılımı, satış temsilcilerine, müşterinin seçtiği özelliklere göre özelleştirilmiş ürünlerin görsel temsillerini sunar. Bu görselleştirmeler önceden tanımlanmış konfigürasyon modelleriyle bağlantılı olup işlevsel, teknik, iş veya bütçe kısıtlamaları dahilinde yalnızca pratik konfigürasyonların oluşturulmasını sağlar. Çok sayıda araç, satış temsilcilerine ve müşterilere dinamik olarak özellik ekleme veya kaldırma olanağı sağlar; görsel temsil bu değişiklikleri anında gerçek zamanlı olarak yansıtır.
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Sketchfab
sketchfab.com
Bir milyondan fazla yaratıcıdan oluşan topluluğumuzla web, mobil, AR ve VR'de 3D içerik yayınlamak, paylaşmak ve keşfetmek için dünyanın en büyük platformuyuz.
Coohom
coohom.com
İç tasarım, ev dekorasyonu, mutfak ve banyo, konaklama, aydınlatma, ev tadilatı, yeniden modelleme ve inşaat konularına özel, güçlü AR ve VR özelliklerine sahip 3D İşleme ve Ürün görselleştirme yazılımı! Perakende, Üretim ve E-ticareti inanılmaz satın alma deneyimlerine dönüştürün ve işletmeniz için...
ShapeDiver
shapediver.com
Grasshopper dosyalarınızı çevrimiçi uygulamalara dönüştürün. Orijinal kodu açığa çıkarmadan tasarım araçlarınızı başkalarıyla güvenle paylaşın. Bunları bir iframe aracılığıyla herhangi bir web sitesine kolayca yerleştirin veya çeşitli API'ler ve SDK'lar aracılığıyla favori e-Ticaret platformunuzla ...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip, olağanüstü bir ürün kişiselleştirme deneyimiyle müşterilerinizin yaratıcılığını güçlendirin, etkileşimlerini artırın ve dönüşümleri artırın. Tüm özel ürün seçenekleri ve çeşitleriyle görsel bir ürün kişiselleştirici. Kickflip ürün kişiselleştirici, müşterilerinizin olağanüstü bir ürün oluş...
Phasio
phas.io
Üretim müşterilerinize kırmızı halı deneyimi yaşatın Ürün tasarımı ve üretim siparişleri için sorunsuz iletişim ile her müşteriye kişiselleştirilmiş bir deneyim sunun.
Moderlry
modelry.ai
Modelry, küresel e-ticaret liderlerine 3D modelleri kullanarak muhteşem ürün görselleri ve AR deneyimleri oluşturma gücü veren uçtan uca 3D ürün görselleştirme platformudur.
Cylindo
cylindo.com
Yüzlerce mobilya şirketi, mobilya satın alma yolculuğunun tamamında üstün ürün görselleri elde etmek için Cylindo ile ortaklık yapıyor. Yüksek kaliteli ürün görselleştirmenin ötesine geçen ve mobilya işletmelerine birden fazla temas noktasında yararlanabilecekleri çok yönlü varlıklar sağlayan bir pl...
Zakeke
zakeke.com
En esnek ve eksiksiz Görsel Ticaret platformu. Gerçek zamanlı 2D, 3D, AR ve Sanal Deneme özelleştirmesiyle mağazanızı olağanüstü bir Müşteri Deneyimine dönüştürün.
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite, uçtan uca Bulut tabanlı bir Tıbbi Faturalandırma, Gelir Döngüsü Yönetimi, Elektronik Sağlık Kayıt Yazılımı, Uygulama Portalı ve Uygulama Pazarlama CRM Yazılımıdır.
Brikl
brikl.com
Brikl, dünya çapında lider MicroStore ve ekip mağazası teknolojisidir. 15 dakikada mağazanızı kurun ve kazandığınız zamanı işinizi büyütmeye harcayın. Brikl'ın süsleme ve 3D görselleştirme araçları, tasarımcıların yer tutucular ve tasarım otomasyonu için düz görüntüleri ve manuel düzenlemeleri değiş...
Expivi
expivi.com
İster masaüstü ister mobil cihazınızda kendi tarayıcınızda ürünlerinizin 3D görselleştirilmesi ve kişiselleştirilmesiyle satışlarınızı artırmak için WOW faktörünü oluşturun. Dokular, ayrıntılar ve kalite hakkında bir "his" elde etmek için ürünü döndürme ve yakınlaştırma yeteneği, müşteri etkileşimin...
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Üretim karmaşıktır. Satmak bu olmamalı. In Mind Cloud, dünyanın üretime yönelik tek ölçeklenebilir dijital satış platformudur. Satış sürecinizi hızlandırın, daha fazla anlaşma kazanın ve düşündüğünüzden daha hızlı bir şekilde rakiplerinizin önüne geçin.