Görsel Konfigürasyon Yazılımı - En Popüler Uygulamalar En Popüler Son Eklenenler

Yaygın olarak görsel ürün yapılandırıcıları olarak adlandırılan görsel yapılandırma yazılımı, satış temsilcilerine, müşterinin seçtiği özelliklere göre özelleştirilmiş ürünlerin görsel temsillerini sunar. Bu görselleştirmeler önceden tanımlanmış konfigürasyon modelleriyle bağlantılı olup işlevsel, teknik, iş veya bütçe kısıtlamaları dahilinde yalnızca pratik konfigürasyonların oluşturulmasını sağlar. Çok sayıda araç, satış temsilcilerine ve müşterilere dinamik olarak özellik ekleme veya kaldırma olanağı sağlar; görsel temsil bu değişiklikleri anında gerçek zamanlı olarak yansıtır.