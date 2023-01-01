WebCatalog

Geckoboard

Geckoboard

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Web Sitesi: geckoboard.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Geckoboard çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Önemli iş verilerini, ölçümleri ve KPI'ları net ve anlaşılması kolay hale getiren paylaşılabilir kontrol panellerini kolayca oluşturun.

Web Sitesi: geckoboard.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Geckoboard ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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