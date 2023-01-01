Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Herhangi bir banka hesabını (KYC'ye gerek yok) veya Paytm cüzdanını kullanarak UPI aracılığıyla anında ödeme yapmak için #PaytmKaro. Uygulamayı indirin ve UPI'ye bağlantı verin. Mobil ön ödemeli şarj, Fatura ödemeleri, Airtel için DTH Şarjı, Sun Direct, Tata Sky, Dish TV yapın. Ayrıca Paytm'de Film, Etkinlik ve Seyahat biletleri ayırtın.

Web Sitesi: paytm.com

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