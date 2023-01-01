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Paytm

Paytm

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Web Sitesi: paytm.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Paytm çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Herhangi bir banka hesabını (KYC'ye gerek yok) veya Paytm cüzdanını kullanarak UPI aracılığıyla anında ödeme yapmak için #PaytmKaro. Uygulamayı indirin ve UPI'ye bağlantı verin. Mobil ön ödemeli şarj, Fatura ödemeleri, Airtel için DTH Şarjı, Sun Direct, Tata Sky, Dish TV yapın. Ayrıca Paytm'de Film, Etkinlik ve Seyahat biletleri ayırtın.

Web Sitesi: paytm.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Paytm ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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